Російська ракета “Кинжал”: ГУР опублікувало 3D-модель та інформацію про складові

Також оприлюднено дані про 58 російських підприємств, задіяних у кооперації з виробництва ракети. 22 з них досі не перебувають під санкціями жодної з країн.

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило інтерактивну 3D-модель, інформацію про складові та підприємства кооперації російської аеробалістичної ракети 9-С-7760, більше відомої як Х-47М2 “Кинжал”.

Інформацію викладено на порталі War&Sanctions.

“Кинжал” є одноступеневою твердопаливною ракетою з інтегрованою бойовою частиною. За складовими ракета на 90% уніфікована з балістичною 9М723 ОТРК “Искандер-М”.

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До основних відмінностей “кинжалу” належать наявність хвостового аеродинамічного обтічника, який відділяється після запуску двигуна, радіолокаційної головки самонаведення (в Іскандері АРГСН наразі існує тільки на папері, а її застосування в ударах по території України не зафіксовано), яку противник називає “всепогодною”, та станції активних перешкод, на додачу до системи відстрілу хибних цілей С-200.

“Кинжал” має два типи бойових частин – проникаючу фугасну ПрФБЧ у товстому металевому корпусі для пробиття перекриттів, бетонних та захищених конструкцій, та спеціальну ядерну.

Наразі противник працює над модифікацією з осколково-фугасною бойовою частиною (ОФБЧ). Такі зміни можуть бути безпосередньо пов’язані з проблемами з точністю наведення ракети, адже висока точність важливіша саме для проникаючої БЧ. Саме через це у 2026 році ворог значно зменшив обсяги держоборонзамовлення цих ракет, спрямувавши виробничі потужності, компонентну та сировинну базу на виробництво балістичних ракет 9М723 “Искандер-М”.

Другою причиною такого розставлення пріоритетів є обмежений ресурс носіїв “кинжалів” – винищувачів-перехоплювачів МиГ-31И та їх попередників МиГ-31К, які російський авіапром наразі не виготовляє.

ГУР також опублікувало дані 58 російських підприємств, задіяних у кооперації з виробництва “кинжалів”. 22 з них досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

“Попри окремі недоліки, Росія продовжує роботу з модернізації “кинжалів”. І щоб завадити планам агресора, потрібно синхронізувати санкції проти усіх задіяних підприємств та посилити контроль за технологіями, які активно використовує рф”, – йдеться у пресрелізі.