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Канада долучилася до розробки спільної з Європою антибалістичної системи "Фрея"

Зеленський провів розмову з прем'єром Канади Марком Карні. 

Канада долучилася до розробки спільної з Європою антибалістичної системи "Фрея"
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

Канада долучилася до розробки спільної з Європою антибалістичної система FREYJA.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував прем'єру Канади Марку Карні за співчуття українцям та українкам у звʼязку з постійними російськими ударами. 

"Премʼєр-міністр дуже добре поінформований про наші потреби у захисті, передусім в антибалістиці та підготовці до зими. Дуже добре, що Канада активно включилася в розробку спільної з Європою антибалістичної система FREYJA. Це точно те, що може додати захисту не лише Україні, а й глобально", - зазначив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили також енергетичне перемирʼя, яке оголосив президент США Дональд Трамп. Зеленський наголосив, що Україна підтримує такий крок і заявила про це, але зараз потрібна відповідь Росії – що Росія скаже Президенту Америки і чи припинить удари по українській енергетиці. 

Як повідомлялося, розробка перехоплювача Freyja у межах антибалістичної коаліції за участю 10 держав відбувається прискореними темпами. Перше перехоплення балістичної цілі планують провести до середини 2027 року.

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