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Пакистан запровадив надзвичайний стан у провінції, що є оплотом експрем’єра Хана

Це фактично позбавляє влади політичну партію Імрана Хана – “Пакистанський рух за справедливість” (PTI).

Пакистан запровадив надзвичайний стан у провінції, що є оплотом експрем’єра Хана
Вид на резиденцію прем'єр-міністра в Ісламабаді
Фото: EPA/UPG

Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану в північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва, повідомляє DW.

Це фактично позбавляє влади партію колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана – “Пакистанський рух за справедливість” (PTI).

Рішення про запровадження надзвичайного стану ухвалено на тлі тривалих антиурядових протестів тисяч прихильників Хана, які вимагають звільнення колишнього лідера з-під варти.

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Ініціатором цього кроку виступив чинний прем’єр-міністр Шахбаз Шаріф, а Зардарі підписав відповідний указ у неділю.

Призупинення діяльності регіональної влади обґрунтовано положеннями Конституції, які дозволяють центральному уряду реагувати на загрози безпеці та надають йому широкі повноваження в надзвичайних ситуаціях.

Уряд Шаріфа стверджує, що регіональна влада вжила недостатньо заходів для стримування насильства з боку ісламістів у провінції.

Що було раніше

Минулої неділі тисячі прихильників Хана вирушили з провінції Хайбер-Пахтунхва до столиці Пакистану – Ісламабада.

Організатори оголосили про намір залучити до руху ще сотні тисяч людей дорогою, сподіваючись домогтися звільнення Хана з в'язниці.

Попри те, що Хан – популярна в минулому зірка крикету – перебуває за ґратами з 2023 року, він зберігає значний вплив у країні. Він і його прихильники переконані, що його ув'язнення є наслідком політичного переслідування.

Хан обійняв посаду прем’єр-міністра в серпні 2018 року і був усунутий від влади у квітні 2022 року після того, як програв голосування щодо вотуму недовіри. Він перебуває у в'язниці з серпня 2023 року.

Окрім звинувачень у корупції та державній зраді, йому також інкримінували підбурювання до насильства після масштабних антиурядових протестів у травні 2023 року. Хан відкидає ці звинувачення.

  • Протягом останніх кількох місяців у Пакистані спостерігається сплеск терористичних атак, і уряд Шаріфа звинувачує партію Хана (PTI) у симпатіях до пакистанських талібів – угруповання “Техрік-і-Талібан Пакистан”.
  • Партія PTI відкидає ці звинувачення, називаючи їх безпідставною кампанією з дискредитації.
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