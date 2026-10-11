У США Крісту Пайк виписали з лікарні через 10 днів після невдалої страти

50-річну Пайк повернули до в’язниці, де вона продовжує отримувати медичну допомогу.

У США Крісту Пайк, яка перебувала в камері смертників, виписали з лікарні після невдалої спроби її страти наприкінці вересня, повідомляє BBC.

Згідно із заявою захисників, 50-річну Пайк повернули до в’язниці, де вона перебуває вже 30 років. Там вона продовжує отримувати медичну допомогу.

Жінка вижила після двох ін’єкцій смертельної дози препарату пентобарбітал, введених 30 вересня, внаслідок чого опинилася в критичному стані.

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Раніше цього тижня Пайк прийшла до тями й почала розмовляти, чим приголомшила експертів, медичний персонал та своїх адвокатів. Її справа тепер є безпрецедентною. Вважається, що вона – єдина людина, яка вижила після спроби страти шляхом введення смертельної ін’єкції.

Адвокати Пайк зазначили, що вона “вдячна рятувальникам і медичній бригаді за турботу в цих надзвичайних обставинах”.

Наразі невідомо, яку саме медичну допомогу отримує Пайк після повернення до в’язниці, однак раніше її адвокати заявляли, що на неї чекає “тривалий шлях до одужання”.

Департамент виправних установ штату Теннессі поки що не пояснив, чому страта не відбулася, як було запланована.

Під час судового засідання в середу помічник генерального прокурора штату Теннессі Вілл Ейрс повідомив судді, що не знає, чи має штат намір знову спробувати виконати смертний вирок щодо неї. Суддя зобов’язав штат зберегти всі докази, пов’язані з невдалими спробами введення смертельної ін’єкції. Ці докази можуть стати підґрунтям для майбутнього судового позову проти штату.