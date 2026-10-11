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Ураган Ісайяс вбив чотири людини на півдні США

Це перший ураган в Атлантиці у сезоні 2026 року.

Ураган Ісайяс вбив чотири людини на півдні США
Ураган Ісайяс на півдні США
Фото: EPA/UPG

Унаслідок шторму Ісайяс (Isaias) у південних штатах США загинули чотири людини, повідомляє DW.

Двоє людей загинули у Флориді, ще двоє – в Алабамі.

Шторм вийшов на суходіл у п’ятницю ввечері як ураган 2-ї категорії поблизу міста Дестін у штаті Флорида. Це перший ураган в Атлантиці у сезоні 2026 року.

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Негода принесла зливи та потужні вітри, що створює ризик повеней і торнадо. На своєму шляху ураган зривав дахи з будівель і валив дерева.

Ураган Ісайяс на півдні США
Фото: EPA/UPG
Ураган Ісайяс на півдні США

Через шторм у Флориді, Алабамі та Джорджії було оголошено надзвичайний стан. За інформацією сайту PowerOutage.com, понад 500 000 споживачів у Флориді та Алабамі залишилися без електропостачання.

У відділі управління надзвичайними ситуаціями Флорида повідомили, що для допомоги постраждалим громадам залучили близько 5000 військовослужбовців Національної гвардії.

За даними Національного центру ураганів (NHC), шторм ослаб до посттропічного циклону та рухається над південними штатами США Теннессі та Кентуккі до Західної Вірджинії.

Крім того, хвилі від Ісайяса продовжуватимуть впливати на значну частину узбережжя Мексиканської затоки в США, Мексиці та західній Кубі, і можуть спричинити небезпечні для життя. Також можливі кілька торнадо у східній Джорджії та Кароліні.Тим часом ураган Саймон досяг 4-ї категорії сили, рухаючись до тихоокеанського узбережжя Мексики, де сьогодні має вийти на сушу. 

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