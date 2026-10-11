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ЄС готує посилення візових правил для росіян через загрозу гібридних атак, – Politico

Єврокомісія може представити відповідні пропозиції у січні.

ЄС готує посилення візових правил для росіян через загрозу гібридних атак, – Politico
Фото: colombogazette.com

Євросоюз готується посилити візові правила для громадян Росії, які в’їжджають до країн блоку як туристи, щоб зміцнити безпеку Європи на тлі загрози диверсій та інших гібридних атак

Про це пише Politico з посиланням на посадовців ЄС.

За даними видання, Єврокомісія планує представити відповідні пропозиції у січні наступного року. На посиленні обмежень, зокрема для колишніх учасників війни проти України, наполягали Польща, Швеція та Естонія.

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Торік росіяни отримали близько 478 тисяч туристичних віз до Шенгенської зони. Значна частина з них – багаторазові документи, які дозволяють перетинати кордон без повторного оформлення візи.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер заявив, що чинна система має вразливості, якими можуть скористатися противники Європи. За його словами, Єврокомісія готує пропозицію, яку, ймовірно, представлять у січні, хоча Швеція хотіла б прискорити цей процес.

Крім того, низка країн ЄС планує порушити питання візових обмежень для росіян на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, 12 жовтня. 

Також вони мають намір запропонувати додаткові обмеження для російських дипломатів у Євросоюзі.

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