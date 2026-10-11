Санчес розпочав передвиборчу кампанію до дострокових виборів у листопаді

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розпочав передвиборчу кампанію до дострокових виборів 29 листопада, що проходять на тлі масових протестів через житлову кризу, повідомляє France24.

Під час суботнього мітингу Санчес пообіцяв посилити законодавство щодо захисту орендарів від “спекуляцій на ринку нерухомості” в разі, якщо його партія здобуде абсолютну більшість.

Санчес обрав для початку своєї виборчої кампанії символічне місце – Дос-Ерманас, місто-супутник Севільї на півдні країни, що є історичним оплотом соціалістів.

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У суботу в Мадриді своїх прихильників також зібрав лідер Народної партії (PP) Альберто Нуньєс Фейхоо. Він прагне обійняти посаду прем’єр-міністра після того, як у 2023 році йому не вдалося сформувати уряд.

Лідер Народної партії, який очолює рейтинги в більшості опитувань, зосередив свою критику на діях уряду у зв’язку з міграційною кризою в Сеуті. У середу він провів там захід, пообіцявши “відновити нормальний стан справ”.

Що були раніше

Мітинги спалахнули після того, як 87-річну жінку виселили з орендованого нею будинку в Мадриді, де вона прожила понад 70 років. Марікармен Абаскаль була виселена 23 вересня після рішення суду. Батько Марікармен підписав договір оренди в 1956 році.

Пізніше оренда перейшла до її матері, а після смерті жінки – до Марікармен. Роками вона справно платила за оренду, але нинішній власник, інвестиційна компанія Urbagestión, прагнув розірвати договір після того, як підвищив вартість з 500 євро до 2650 євро.

Згодом компанія знизила плату до 1650 євро, але Марікармен усе одно не могла собі цього дозволити зі щомісячною пенсією в 1350 євро. Марікармен виграла справу в суді, однак апеляційний суддя скасував це рішення, а Верховний суд зрештою став на бік власників, писала газета El Pais.

Уряд подав парламентарям дві пропозиції, покликані покращити ситуацію з житловою політикою, але ті їх відхилили. В зв'язку з цим прем'єр Педро Санчес, який очолює уряд з 2018 року, оголосив на листопад дострокові вибори.

Додамо, Марікармен Абаскаль померла 7 жовтня.