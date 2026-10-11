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Папі Леву зроблять операцію з видалення вузла в легені

Очільник Ватикану має відновитися протягом тижня.

Папі Леву зроблять операцію з видалення вузла в легені
Фото: EPA/UPG

Папа Лев XIV оголосив, що найближчими днями йому мають зробити операцію з видалення вузла в легені.

Про це повідомляють Euronews.

Під час свого щотижневого звернення на площі Святого Петра 71-річний понтифік повідомив, що цей вузол виявили під час нещодавніх медичних обстежень і лікарі визнали за доцільне провести хірургічне втручання.

“Його виявили на дуже ранній стадії, і він має чітку локалізацію”, – зазначив він.

За наявною інформацією, операцію проведуть у римській університетській лікарні “Джемеллі”.

У пресслужбі Ватикану повідомили журналістам, що процедура має відбутися на початку тижня, а очікуваний період відновлення становитиме близько тижня.

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