Папі Леву зроблять операцію з видалення вузла в легені

Папа Лев XIV оголосив, що найближчими днями йому мають зробити операцію з видалення вузла в легені.
Про це повідомляють Euronews.
Під час свого щотижневого звернення на площі Святого Петра 71-річний понтифік повідомив, що цей вузол виявили під час нещодавніх медичних обстежень і лікарі визнали за доцільне провести хірургічне втручання.
“Його виявили на дуже ранній стадії, і він має чітку локалізацію”, – зазначив він.
За наявною інформацією, операцію проведуть у римській університетській лікарні “Джемеллі”.
У пресслужбі Ватикану повідомили журналістам, що процедура має відбутися на початку тижня, а очікуваний період відновлення становитиме близько тижня.
- Лев, уродженець Чикаго, став Папою Римським у 2025 році після смерті свого попередника Франциска, який помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.