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Голова комітету Європарламенту з оборони: Європа більше не може покладатися на США через угоду Трампа з Путіним

Євродепутатка наголосила, що майбутнє української влади мають визначати громадяни України, а не Білий дім чи Кремль. 

Голова комітету Європарламенту з оборони: Європа більше не може покладатися на США через угоду Трампа з Путіним
Марі-Агнес Штрак-Циммерманн
Фото: EPA/UPG

Голова комітету з питань оборони та безпеки Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн розкритикувала президента США Дональда Трампа за заклики до відставки Володимира Зеленського. 

Вона заявила, що такими висловлюваннями американський лідер стає на бік російського диктатора Володимира Путіна. Про це євродепутатка написала в соцмережі X.

"Якщо Трамп закликає Зеленського піти у відставку, він однозначно стає на бік убивці. Про керівництво Україною вирішують виключно українці та українки на вільних виборах, а не Білий дім і тим більше не Кремль", – наголосила Штрак-Циммерманн.

Вона також заявила, що Путін має постати перед Гаазьким трибуналом, а його жертви повинні отримати належну підтримку.

На думку євродепутатки, своїми нападками на союзників і демократичні інститути Трамп послаблює Захід та завдає шкоди демократії. Вона зазначила, що Європа більше не може беззастережно покладатися на США як партнера.

Штрак-Циммерманн закликала європейські країни дотримуватися чіткого курсу та продовжувати підтримувати Україну.

  • 10 жовтня Трамп заявив, що Україні варто обрати нового лідера, який зможе домовитися про завершення війни. Він також сказав, що президент Зеленський "нібито не готовий укладати угоди".
  • Перед цим Трамп домовився з Путіним про постачання російського пального на американський і світовий ринки. За словами глави Білого дому, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, а згодом – ще 1,5 мільйона тонн.
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