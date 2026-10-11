Голова комітету Європарламенту з оборони: Європа більше не може покладатися на США через угоду Трампа з Путіним

Євродепутатка наголосила, що майбутнє української влади мають визначати громадяни України, а не Білий дім чи Кремль.

Голова комітету з питань оборони та безпеки Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн розкритикувала президента США Дональда Трампа за заклики до відставки Володимира Зеленського.

Вона заявила, що такими висловлюваннями американський лідер стає на бік російського диктатора Володимира Путіна. Про це євродепутатка написала в соцмережі X.

"Якщо Трамп закликає Зеленського піти у відставку, він однозначно стає на бік убивці. Про керівництво Україною вирішують виключно українці та українки на вільних виборах, а не Білий дім і тим більше не Кремль", – наголосила Штрак-Циммерманн.

Вона також заявила, що Путін має постати перед Гаазьким трибуналом, а його жертви повинні отримати належну підтримку.

На думку євродепутатки, своїми нападками на союзників і демократичні інститути Трамп послаблює Захід та завдає шкоди демократії. Вона зазначила, що Європа більше не може беззастережно покладатися на США як партнера.

Штрак-Циммерманн закликала європейські країни дотримуватися чіткого курсу та продовжувати підтримувати Україну.

10 жовтня Трамп заявив, що Україні варто обрати нового лідера, який зможе домовитися про завершення війни. Він також сказав, що президент Зеленський "нібито не готовий укладати угоди".