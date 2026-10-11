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Команда дослідників вирушила на пошук уламків літака Амелії Ергарт на віддаленому острові

До експедиції входять представники американського Інституту археологічної спадщини (ALI) та Університету Пердью. Дослідники мають прибути на острів Нікумароро в Тихому океані до понеділка.

Команда дослідників вирушила на пошук уламків літака Амелії Ергарт на віддаленому острові
Амелія Ергарт
Фото: Вікіпедія

Команда дослідників прямує до віддаленого острова, щоб оглянути об'єкт, який, на їхню думку, може бути уламками літака відомої авіаторки Амелії Ергарт.

Про це повідомляє BBC.

До групи входять представники американського Інституту археологічної спадщини (ALI) та Університету Пердью. Дослідники прибудуть на острів Нікумароро в Тихому океані до понеділка.

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Американська піонерка авіації зникла під час спроби здійснити навколосвітній переліт у 1937 році, що породило десятиліття здогадок щодо її подальшої долі.

Команда має на меті знайти так званий “об’єкт Тарая” (Taraia Object), який уперше помітили на супутникових знімках 2020 року на краю лагуни біля острова Нікумароро.

В Університеті Пердью повідомили, що згодом було підтверджено наявність цього об’єкта на аерофотознімках цієї місцевості, зроблених ще у 1938 році.

Після прибуття дослідникам доведеться пройти крізь вузький прохід у рифі атола, прокладений британцями у 1963 році – коли острів востаннє був заселений.

“Виявлення літака Electra Амелії Ергарт стало б відкриттям усього життя”, – зазначив керівник організації ALI та очільник експедиції Річард Петтігрю.

До групи входять представники американського Інституту археологічної спадщини (ALI) та Університету Пердью
Фото: Purdue University
До групи входять представники американського Інституту археологічної спадщини (ALI) та Університету Пердью

Що сталося з Амелією Ергарт

2 липня 1937 року Ергарт прибула до Лае (Папуа-Нова Гвінея), до цього вона вже здійснила успішний переліт на своєму двомоторному літаку “Electra” з Каліфорнії через Південну Америку, Африку та Азію.

Звідти вона разом зі своїм штурманом Фредом Нунаном планувала летіти до Гаваїв, а потім повернутися до Каліфорнії.

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Однак її літак безслідно зник під час спроби дістатися острова Гауленд – віддаленого безлюдного коралового острова поблизу Нікумароро – для дозаправки.

Зникнення Ергарт породило численні теорії: від звичайної авіакатастрофи через брак пального до складніших припущень про стороннє втручання.

Згідно з офіційною версією, під час пошуків острова в екіпажу виникли проблеми зі зв’язком, і коли у літака закінчилося пальне – він упав в океан. Хоча ця версія подій є загальноприйнятою, жодних речових доказів так і не знайшли.

Супутниковий знімок &quot;об'єкта Тарая&quot; в лагуні острова Нікумароро
Фото: Archaeological Legacy Institute
Супутниковий знімок "об'єкта Тарая" в лагуні острова Нікумароро

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