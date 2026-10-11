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У Нью-Делі затримали сотні протестувальників (оновлено)

Перед цим стало відомо про звільнення лідерів руху "тарганів".

У Нью-Делі затримали сотні протестувальників (оновлено)
Лідер рух “Cockroach Janta Party” (CJP) Абхіджит Діпке
Фото: EPA/UPG

Суд у Нью-Делі розпорядився звільнити лідерів руху “Cockroach Janta Party” (CJP) Діпке, який очолюють представники покоління Z. У місті розпочався дургий день протестів: розгорнуто тисячі співробітників сил безпеки, а дороги перекрито барикадами, повідомляє BBC.

Абхіджита Діпке затримали разом з іншими лідерами у суботу після прибуття до міста, де вони мали очолити протести з вимогою виборчої реформи. Діпке започаткував цей рух у травні після того, як Головний суддя Індії порівняв деяких безробітних молодих людей із “тарганами” 

Поліція відмовила їм у дозволі на проведення акції, а для того, щоб не дати протестувальникам дістатися місця її проведення, запровадили безпрецедентні обмеження. Попри це тисячі людей спробували взяти участь в акції. ЗМІ повідомили про затримання 7000 осіб, яких відпустили пізно ввечері.

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Reuters пише, що сьогодні поліція вже затримала у Делі сотні протестувальників. Молодіжні активісти, багато з яких представляли студентські організації, пов’язані з комуністичними партіями Індії, влаштували низку акцій у різних частинах міста. Поліція затримала їх і вивезла з місця подій на службовому транспорті.

Організація “Всеіндійська студентська асоціація” (All India Students' Association) заявила, що в поліцейських автомобілях затримані зазнали нападу з боку правоохоронців.

Протести у Нью-Делі, 10 жовтня 2026 року
Фото: EPA/UPG
Протести у Нью-Делі, 10 жовтня 2026 року

Рух CJP, який не зареєстрований в Індії як політична партія, вимагає реформування виборчої системи всього за кілька місяців до важливих виборів у штатах.

Організація також вимагає відставки Головного комісара з питань виборів (CEC) Г'янеша Кумара через звинувачення у маніпуляціях зі списками виборців. Це твердження Виборча комісія відкидає.

  • У липні міністр освіти Індії Дхармендра Прадхан пішов у відставку після масових протестів у Нью-Делі через порушення під час іспитів у вишах країни. Тисячі молодих людей зібралися в столиці та інших регіонах країни під прапором руху “The Cockroach Janta Party”, вимагаючи реформи системи освіти. Під час мітингів поліція застосувала сльозогінний газ і кийки проти протестувальників, які намагалися пройти маршем від місця проведення акції до парламенту.
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