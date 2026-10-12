Японія закупила дрони-перехоплювачі в української Skyfall

Токіо також зацікавлене в технічній співпраці з Україною та вивченні її досвіду ведення бойових дій

Міністерство оборони Японії підписало контракт з українською компанією SkyFall на закупівлю безпілотників-перехоплювачів. Про це заявив міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі.

Водночас посадовець не уточнив, про покупку яких саме дронів було домовлено.

«Міністерство оборони вже підписало контракт з українською компанією SkyFall на придбання безпілотників-перехоплювачів і працює над їх якнайшвидшим постачанням», — зазначив він.

Реклама

Коїдзумі додав, що окрім самих безпілотників, Токіо розраховує на співпрацю зі Skyfall не лише щодо перехоплювачів, а й щодо нових способів ведення бойових дій. За словами міністра, Україна накопичила більше досвіду, ніж будь-хто інший у світі, і постійно вдосконалює свою бойову спроможність.

Окремо міністр відзначив швидкий цикл зворотного зв’язку, який дає змогу українським виробникам оперативно вдосконалювати техніку відповідно до потреб фронту. За його словами, дрони з покращеними характеристиками з’являються кожні два-три тижні.

Коїдзумі наголосив, що цей підхід може бути корисним для розвитку японської оборонної промисловості та зміцнення промислової бази країни. На його думку, Японії є чого повчитися в України щодо організації виробництва та швидкого впровадження технологічних змін.

«У будь-якому випадку, такі можливості стримування та реагування необхідні нашій країні. Ми ретельно розглянемо ці питання, розглядаючи конкретні приклади», — додав міністр.

SkyFall — українська технологічно-оборонна компанія, що розробляє та серійно виробляє безпілотні системи, зокрема важкий дрон-бомбер Vampire, FPV-дрони Shrike та дрони-перехоплювачі P1-SUN, а також системи зв’язку й інші компоненти. SkyFall має власний R&D-центр, виробничі лінії та академію для підготовки фахівців, а у 2026 році уклала меморандум про стратегічне партнерство з Airbus Defence and Space.