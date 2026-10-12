«Книга катів» оприлюднила дані російських суддів, які причетні до фабрикування вироків українцям

Проєкт «Книга катів українського народу» оприлюднив імена 26 суддів Південного окружного військового суду РФ, які із серпня 2022 року винесли щонайменше 128 обвинувальних вироків громадянам України, зокрема військовополоненим, а також 23 суддів 2-го Західного окружного військового суду Росії, які за тим же сценарієм засудили 224 українців.

Як йдеться на сайті проєкту, у провадженні цих суддів на момент підготовки матеріалу залишалося щонайменше 150 справ.

Із 2022 року Південний окружний воєнний суд у Ростові-на-Дону загалом ухвалив обвинувальні вироки у 436 справах проти громадян України. Інші воєнні суди розглядають подібні сфальсифіковані справи у менших обсягах.

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Найчастіше українців засуджують за статтями 205.3 КК РФ («проходження навчання з метою терористичної діяльності») та 205.4 КК РФ («участь у терористичній спільноті»). Саме за цими статтями судили переважну більшість захисників «Азовсталі». Типові строки – 13 та 18 років позбавлення волі, в окремих випадках – довічне ув’язнення.

За зібраними свідченнями звільнених із полону українських військових, фабрикація справ під час багатогодинних допитів супроводжується систематичними катуваннями: електрошоком, побиттям, імітацією розстрілу, сексуальним насильством тощо. За оцінкою колишніх бранців, лише близько 30% застосування сили мали на меті вибити конкретні «зізнання». Решта була залякуванням і «підготовкою» до розмови зі слідчими.

Коли основний етап підготовки справи завершувався, полонених, яких судили у Південному окружному військовому суді, переводили до СІЗО № 1 у Ростові-на-Дону, де умови утримання були менш жорсткими, щоб приховати сліди тортур перед появою в суді.

Аналіз вироків показує, що судові засідання здебільшого зводилися до двох формальних епізодів тривалістю по 30 хвилин: оголошення обвинувачення та оголошення вироку. Реального дослідження доказів, допиту свідків чи повноцінного захисту не відбувалося.

Список встановлених суддів, дані яких ґрунтуються на встановлених ідентифікаційних відомостях та проаналізованих матеріалах кримінальних справ.

2-й Західний окружний військовий суд РФ:

Південний окружний воєнний суд РФ