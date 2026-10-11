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Сибіга обговорив із головою МЗС Німеччини посилення тиску на Росію

Він також повідомив про порушення Росією "енергетичного перемир'я".

Сибіга обговорив із головою МЗС Німеччини посилення тиску на Росію
Фото: Анна Стешенко

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х

Він зазначив, що обговорили європейський порядок денний на завтра та ключові рішення щодо посилення тиску на Росію.

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"Я поінформував Йоганна про удар Росії по харківській ТЕЦ-5, завданий кілька годин тому. Росія порушила енергетичне перемир’я одразу ж після його оголошення", - наголосив Сибіга.

Він також підтвердив готовність України до повноцінного енергетичного перемир’я за умови, що Росія припинить атаки на нашу енергетичну інфраструктуру.

"На російський терор слід відповідати силою, єдністю та рішучістю: додатковими пакетами військової допомоги Україні, відкриттям кластерів переговорів про вступ до ЄС та повним використанням заморожених російських активів", - зазначив голова МЗС.

Сибіга подякував Німеччині за її лідерство у підтримці України і наголосив, що ця співпраця приносить користь і німецькій економіці — від енергетичної взаємодії та спільного оборонного виробництва до доступу німецького бізнесу до проєктів із відновлення.

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