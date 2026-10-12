Мер Москви Собянін поскаржився на атаку дронів

Мер Москви Сергій Собянін поскаржився, що на столицю Росії начебто летіли безпілотники. Він стверджує, що збили 16 дронів.
За словами Собяніна, на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб. Напередодні ввечері він повідомляв про 21 збитий БпЛА.
А в Міноборони Росії стверджують, що вночі збили 151 дрон.
Апарати начебто збивали над територіями Білгородської, Брянської, Калузької, Курської, Тульської, Ростовської, Смоленської, Тверської, Тульської, Ярославської областей, Московського регіону, над анексованим Кримом та над акваторією Чорного моря.
- Нещодавно у чотирьох московських аеропортах "Шереметьєво", "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" запровадили режим "Ковьор" через загрозу атаки безпілотників і повітряних куль.