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Мер Москви Собянін поскаржився на атаку дронів

За його словами, начебто збили 16 безпілотників. 

Мер Москви Собянін поскаржився на атаку дронів
Фото: Радіо Свобода

Мер Москви Сергій Собянін поскаржився, що на столицю Росії начебто летіли безпілотники. Він стверджує, що збили 16 дронів. 

Про це пише ASTRA

За словами Собяніна, на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб. Напередодні ввечері він повідомляв про 21 збитий БпЛА.

А в Міноборони Росії стверджують, що вночі збили 151 дрон.

Апарати начебто збивали над територіями Білгородської, Брянської, Калузької, Курської, Тульської, Ростовської, Смоленської, Тверської, Тульської, Ярославської областей, Московського регіону, над анексованим Кримом та над акваторією Чорного моря.

  • Нещодавно у чотирьох московських аеропортах "Шереметьєво", "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" запровадили режим "Ковьор" через загрозу атаки безпілотників і повітряних куль.
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