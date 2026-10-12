Затриманим є київський студент, який заклав саморобну бомбу під автобус.

Контррозвідка Служби безпеки запобігла вже четвертому теракту, який спецслужби РФ готували у Рівному з початку 2026 року. Затримали студента одного із столичних університетів, якого підозрюють у підготовці підриву автобуса із військовими ЗСУ.

Як пише пресслужба СБУ, цього разу рашисти намагалися підірвати цілий підрозділ Збройних Сил України під час його відправлення до пункту постійної дислокації.

«Як з’ясувало розслідування, для вчинення теракту ворог завербував студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус, де перевозили українських воїнів», – йдеться у повідомленні.

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Напроти паркувального майданчика підозрюваний встановив замасковану в коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою «відеопастки» росіяни сподівалися відстежувати посадку військових у салон автобуса та підірвати його в момент руху до пункту призначення.

Фото: СБУ Замаскована відеокамера

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладення СВП намагався виїхати з обласного центру до Києва, щоб «залягти на дно».

Затриманий потрапив у поле зору російських спецслужбістів потрапив під час пошуку «швидких» заробітків в тематичних телеграм-каналах. Після вербування росіяни «відрядили» його до Рівного, щоб він підготував підрив військового транспорту з особовим складом ЗСУ.

Прибувши до міста, агент оселився в орендованій квартирі і згодом отримав від куратора з РФ координати схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій. Встановили, що вибухівка була підсилена двома скляними пляшками із горючою рідиною для збільшення уражаючої дії.

Фото: СБУ Вилучена вибухівка

Наразі Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.