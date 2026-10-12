Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ затримала у Рівному підозрюваного у підготовці підриву автобуса із військовими ЗСУ

Затриманим є київський студент, який заклав саморобну бомбу під автобус.

СБУ затримала у Рівному підозрюваного у підготовці підриву автобуса із військовими ЗСУ
Затримання підозрюваного
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки запобігла вже четвертому теракту, який спецслужби РФ готували у Рівному з початку 2026 року. Затримали студента одного із столичних університетів, якого підозрюють у підготовці підриву автобуса із військовими ЗСУ. 

Як пише пресслужба СБУ, цього разу рашисти намагалися підірвати цілий підрозділ Збройних Сил України під час його відправлення до пункту постійної дислокації.

«Як з’ясувало розслідування, для вчинення теракту ворог завербував студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус, де перевозили українських воїнів», – йдеться у повідомленні. 

Реклама

Напроти паркувального майданчика підозрюваний встановив замасковану в коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою «відеопастки» росіяни сподівалися відстежувати посадку військових у салон автобуса та підірвати його в момент руху до пункту призначення.

Замаскована відеокамера
Фото: СБУ
Замаскована відеокамера

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладення СВП намагався виїхати з обласного центру до Києва, щоб «залягти на дно».

Затриманий потрапив у поле зору російських спецслужбістів потрапив під час пошуку «швидких» заробітків в тематичних телеграм-каналах. Після вербування росіяни «відрядили» його до Рівного, щоб він підготував підрив військового транспорту з особовим складом ЗСУ.

Прибувши до міста, агент оселився в орендованій квартирі і згодом отримав від куратора з РФ координати схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій. Встановили, що вибухівка була підсилена двома скляними пляшками із горючою рідиною для збільшення уражаючої дії.

Вилучена вибухівка
Фото: СБУ
Вилучена вибухівка

Наразі Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies