ОГП: завершено розслідування у справі про спробу створити так звану “Одеську народну республіку”

В Офісі генерального прокурора повідомили про завершення розслідування щодо представників проросійських структур, які за підтримки Росії намагалися створити “Одеську народну республіку”.

Як зазначено у пресрелізі, прокурори ОГП скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох представників проросійських структур, які намагалися створити в Одесі так звану “Одеську народну республіку” та були причетні до організації масових заворушень 2 травня 2014 року.

Серед обвинувачених: керівник проросійської громадської організації, секретар єпархії УПЦ та очільник угруповання руху “Антимайдан” на Куликовому полі.

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За інформацією слідства, наприкінці лютого 2014 року вони діяли у змові з представниками політичних структур Росії та організували в Одесі захід із закликами до Москви ввести війська в Україну нібито для “захисту російськомовного населення”.

3 березня вони організували прибуття проросійських активістів до будівлі Одеської облради, погрожуючи її захопленням і намагаючись змусити депутатів проголосити так звану “Одеську народну республіку”.

План провалився через відмову депутатів підтримати цю ініціативу. Згодом обвинувачені, за даними слідства, отримали від представників РФ близько 40 тис. доларів США.

У березні-квітні вони облаштували на Куликовому полі табір угруповань “Православна дружина” та “Одеська дружина”, де поширювали ідеї “русского мира”, просували зближення України з Росією і заперечували легітимність української влади. Згодом учасники угруповань перейшли до силових зіткнень із представниками руху “ЄвроМайдан”.

За даними слідства, після домовленості з тодішнім керівником міліції громадської безпеки Одещини про неперешкоджання їхній діяльності проросійські угруповання організували масові заворушення 2 травня 2014 року. Колишнього посадовця міліції за цей злочин раніше засуджено в іншому кримінальному провадженні.

Дії обвинувачених кваліфіковано як державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 КК України).

Обвинувачені тривалий час переховуються на території Росії та тимчасово окупованій території України. Щодо них проведено спеціальне досудове розслідування in absentia.