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РФ вночі атакувала газовидобувну інфраструктуру на Харківщині

Люди не постраждали.

РФ вночі атакувала газовидобувну інфраструктуру на Харківщині
Атака на газовидобувну інфраструктуру на Харківщині
Фото: Нафтогаз

У ніч на 12 жовтня російська армія атакувала газовидобувну інфраструктуру у Харківській області. Пошкоджене критчине обладнання, але люди цілі. 

Про це йдеться у повідомленні групи Нафтогаз

«Вночі росія атакувала газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз у Харківській області. Внаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа», – розповіли там. 

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Працівники підприємства під час обстрілу перебували в укритті. Ніхто не постраждав.

Як зазначив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко, через атаку було пошкоджено критичне обладнання. 

«Наші працівники роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки влучання та не допустити ризиків для стабільної роботи енергосистеми», – розповів він. 

Наразі спеціалісти працюють над ліквідацією аварійної ситуації та усуненням пошкоджень на об'єкті.

  • У ніч на 12 жовтня російська армія випустила по території України 121 дрон та керовану авіракету. Зафіксували влучання на 15 локаціях, і падіння уламків у 4 місцях.
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