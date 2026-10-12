Припинення ударів лише по НПЗ не є рівноцінним для України і Росії. Україна має лише один, уже значно пошкоджений завод.

Учора Росія атакувала електростанцію в Харкові одразу після того, як американський президент опублікував допис про енергетичне перемир'я між Україною і Росією. У той же час значна частина Києва сиділа без водопостачання й світла, повідомив президент Володимир Зеленський на Варшавському безпековому форумі.

Удар по Харкову призвів до нових ушкоджень в українській енергосистемі. Очевидно, Путін не читає Truth Social, де Трамп заявив про перемир'я, сказав глава країни.

Росія хоче використати ще одну зиму проти українців. Але продовження ударів по Україні означатиме і продовження ударів по Росії, заявив він.

Реклама

«Цієї зими, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, ми будемо відповідати. Ось чому вчора пост американського президента спричинив справжній інтерес і надію на те, що припинення вогню зможе працювати. Ми в Україні негайно підтримали цю ідею, як ми робили від місяця до місяця, коли самі пропонували енергетичне перемир'я», – зазначив Володимир Зеленський.

Україна не має великих запасів нафти і потужностей. Більшість дизелю Україна імпортує, і тому вона вдячна партнерам, зокрема Польщі, за допомогу. Ключовою проблемою для України є саме електроенергія. З року в рік росіяни намагаються інтенсифікувати удари по ній. Для Росії ж заводи і нафтові потужності є ключовими.

«Але якщо Росія хоче, щоб ми припинили далекобійні удари по нафтових заводах і експорту, тоді вона має зупинити удари по нашій енергосистемі та критичній інфраструктурі. І припинити вбивати наших людей», – сказав він.

Україна зробила крок до перемир'я і не атакувала вночі російську нафту. Росія тим часом вночі атакувала дронами газові потужності і заправки в Україні. Але Україна чекає і хоче отримати деталі домовленостей американців із росіянами. Україна готова підписати документ із домовленостями.