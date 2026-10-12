Двопартійна група сенаторів виступила проти угоди Трампа з Росією про постачання дизелю

Група сенаторів з Демократичної і Республіканської партій розкритикувала рішення президента Дональда Трампа отримати мільйон тонн російського дизелю і послабити нафтові санкції проти агресора. Вони 11 жовтня опублікували заяву з вимогою негайно змінити курс, пише Wall Street Journal.

До групи входять сенатори-республіканці Сьюзан Коллінз (Мен), Ліса Мурковські (Аляска), Джон Кертіс (Юта) і Том Тілліс (Північна Кароліна) та сенатори-демократи Джинн Шахін (Нью-Гемпшир), Рон Вайден (Орегон) і Річард Блюменталь (Коннектикут). Вони заявили, що адміністрація Трампа не провела консультацій із Конгресом і не подала обґрунтування, якого вимагає ухвалений у 2022 році закон про заборону імпорту російських енергоносіїв до США.

США «не повинні давати Путіну фінансову рятувальну соломинку, поки Росія й далі вбиває українських цивільних. Адміністрація мусить негайно змінити курс», – ідеться в заяві.

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Контекст

Несподівану угоду з росіянами про постачання російського дизелю Трамп оголосив на тлі наближення виборів і енергетичної кризи, що розпочалася після початку американо-ізраїльської військової операції проти Ірану. Іран у відповідь на атаки не лише заблокував Ормузьку протоку, якою проходить значна частина суден із нафтою і нафтопродуктами, а й атакував НПЗ в країнах Близького Сходу. Саме після цього, а не після українських ударів по нафтовій інфраструктурі, що почалися ще два роки тому, стартувала глобальна криза на ринку енергоносіїв та значне їх здорожчання.

Український президент назвав цю угоду слабким рішенням сильного партнера. Україна неодноразово наголошувала на готовності припинити удари по російських НПЗ в обмін на зупинку ударів по своїй енергетиці. Однак Росія, що з 30 вересня масовано атакує енергетичні об'єкти в Україні, зупинятися не збирається.

Вчора Трамп заявив, що Київ і Москва нібито домовилися про енергетичне перемир'я. Аналогічну заяву він робив і в вересні, але тоді окупанти ударів не припиняли. Не припинили вони їх і зараз: удару по ТЕЦ-5 в Харкові ворог завдав 11 жовтня уже після того, як Трамп зробив заяву про «перемир'я».