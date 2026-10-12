Північна Корея знову запустила балістичні ракети у бік Японського моря

Північна Корея запустила сьогодні кілька балістичних ракет зі свого східного узбережжя.
Про це повідомляє France24 з посиланням на повідомили на військових Сеула.
“Наші військові виявили близько 09:20 (00:20 за Гринвічем) кілька балістичних ракет, запущених з району Пхеньяна в напрямку Східного моря”, йдеться у заяві Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.
Зазначається, що військові країни посилили спостереження та пильність щодо можливих додаткових запусків.
Міністерство оборони Японії окремо підтвердило запуск щонайменше однієї балістичної ракети.
- Напруженість між двома Кореями зросла після того, як минулого місяця троє південнокорейських солдатів отримали поранення внаслідок вибуху двох мін у контрольованій Сеулом зоні демілітаризованої зони (ДМЗ), яка розділяє дві країни.
- Спільне розслідування Сеула та ООН дійшло висновку, що Північна Корея встановила міни понад рік тому, що Пхеньян заперечує.
- Відтоді Пхеньян здійснив запуск балістичної ракети, яка, за його твердженням, оснащена технологією штучного інтелекту.
- Зі свого боку Сеул минулого тижня оголосив про успішне випробування своєї першої гіперзвукової зброї власної розробки.