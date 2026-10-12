Північна Корея знову запустила балістичні ракети у бік Японського моря

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Північна Корея запустила сьогодні кілька балістичних ракет зі свого східного узбережжя.

Про це повідомляє France24 з посиланням на повідомили на військових Сеула.

“Наші військові виявили близько 09:20 (00:20 за Гринвічем) кілька балістичних ракет, запущених з району Пхеньяна в напрямку Східного моря”, йдеться у заяві Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Зазначається, що військові країни посилили спостереження та пильність щодо можливих додаткових запусків.

Міністерство оборони Японії окремо підтвердило запуск щонайменше однієї балістичної ракети.

Напруженість між двома Кореями зросла після того, як минулого місяця троє південнокорейських солдатів отримали поранення внаслідок вибуху двох мін у контрольованій Сеулом зоні демілітаризованої зони (ДМЗ), яка розділяє дві країни.

Спільне розслідування Сеула та ООН дійшло висновку, що Північна Корея встановила міни понад рік тому, що Пхеньян заперечує.