Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
ГоловнаСвіт

Північна Корея знову запустила балістичні ракети у бік Японського моря

Сеул та Токіо підтвердили запуск ракет.

Північна Корея знову запустила балістичні ракети у бік Японського моря
Сеул реагує на запуск Північною Кореєю балістичних ракет
Фото: EPA/UPG

Північна Корея запустила сьогодні кілька балістичних ракет зі свого східного узбережжя.

Про це повідомляє France24 з посиланням на повідомили на військових Сеула.

“Наші військові виявили близько 09:20 (00:20 за Гринвічем) кілька балістичних ракет, запущених з району Пхеньяна в напрямку Східного моря”, йдеться у заяві Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Зазначається, що військові країни посилили спостереження та пильність щодо можливих додаткових запусків.

Міністерство оборони Японії окремо підтвердило запуск щонайменше однієї балістичної ракети.

  • Напруженість між двома Кореями зросла після того, як минулого місяця троє південнокорейських солдатів отримали поранення внаслідок вибуху двох мін у контрольованій Сеулом зоні демілітаризованої зони (ДМЗ), яка розділяє дві країни.
  • Спільне розслідування Сеула та ООН дійшло висновку, що Північна Корея встановила міни понад рік тому, що Пхеньян заперечує.
  • Відтоді Пхеньян здійснив запуск балістичної ракети, яка, за його твердженням, оснащена технологією штучного інтелекту
  • Зі свого боку Сеул минулого тижня оголосив про успішне випробування своєї першої гіперзвукової зброї власної розробки.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies