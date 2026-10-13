Росія повторно атакувала Львівську область, є поранені (доповнено)

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Російська армія вдруге за 13 жовтня атакувала Львівську область дронами. Після ранкового удару ворог запустив дрон у бік облцентру після 15-ї години.

ОВА попередила про роботу ППО. Мер Львова закликав перебувати в укриттях.

Станом на 15:56 відомо про удар по Малехові, що в п'яти кілометрах від Львова. Керівник Львівської ОВА Максим Козицький заявив про трьох потерпілих.

«Маємо інформацію про влучання ворожого БПЛА у Малехові Львівської громади. Попередньо повідомляють про пошкодження кількох приватних будинків», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ранкової атаки в передмісті Львова, в Мурованому, постраждали приватні будинки. Зокрема, згоріла оселя медика.