На Львівщині унаслідок падіння безпілотника загорілися три будинки (оновлно)

На світанку 13 жовтня під час повітряної тривоги у селі Муроване, що під Львовом, загорілися три будинки унаслідок падіння російського дрона. О 09:37 в ДСНС прозвітували, що всі пожежі вдалося загасити.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Максим Козицький.

«Під час першої повітряної тривоги цієї ночі у Львові працювала ППО. На одній із вулиць міста виявили уламки ворожого безпілотника. Ніколи не наближайтеся до таких знахідок і в жодному разі не торкайтеся їх. Є ризик, що вони здетонують», – розповів він.

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Крім того, за уточненою інформацією, в Мурованому внаслідок падіння безпілотника під час першої повітряної тривоги загорілися три житлові будинки.

За даними рятувальників, крім будинків горіли три автомобілі. Загальна площа займання становила близько 350 кв. м.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки

Усі пожежі ліквідовано, роботи на місці завершені.

Люди не постраждали.

Під час другої повітряної тривоги ворожі безпілотники у повітряний простір Львівщини не заходили.