На Львівщині унаслідок падіння безпілотника загорілися три будинки (оновлно)

На світанку 13 жовтня під час повітряної тривоги у селі Муроване, що під Львовом, загорілися три будинки унаслідок падіння російського дрона. О 09:37 в ДСНС прозвітували, що всі пожежі вдалося загасити.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Максим Козицький.
«Під час першої повітряної тривоги цієї ночі у Львові працювала ППО. На одній із вулиць міста виявили уламки ворожого безпілотника. Ніколи не наближайтеся до таких знахідок і в жодному разі не торкайтеся їх. Є ризик, що вони здетонують», – розповів він.
Крім того, за уточненою інформацією, в Мурованому внаслідок падіння безпілотника під час першої повітряної тривоги загорілися три житлові будинки.
За даними рятувальників, крім будинків горіли три автомобілі. Загальна площа займання становила близько 350 кв. м.
Усі пожежі ліквідовано, роботи на місці завершені.
Люди не постраждали.
Під час другої повітряної тривоги ворожі безпілотники у повітряний простір Львівщини не заходили.