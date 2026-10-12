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180 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському напрямку, там Сили оборони відбили 23 ворожих атаки.

180 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби
Український військовослужбовець із безпілотником
Фото: Телеграм-канал Олександра Сирського

Від початку доби 12 жовтня на фронті відбулося 180 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 67 авіаційних ударів, скинув 226 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5650 дронів-камікадзе та здійснив 1373 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти здійснили 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вовчанські Хутори, Зибино та в бік Варварівки, Радьківки, Дорошівки. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Шість спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Колодязі та Лиман. Дві наступальні дії тривають.

На Слов’янському та Краматорському напрямках противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів: у районах населених пунктів Костянтинівка, Софіївка та Довга Балка.

Двадцять три атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Грузьке, Торецьке, Вільне.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 23 окупантів, 8 - поранено; знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, артилерійську систему, один спеціальний засіб та три укриття особового складу противника. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки та 29 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 172 безпілотних літальних апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог один раз штурмував у бік Тернового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак у районах населених пунктів Різдвянка, Тернове та в бік Нового Запоріжжя, Косівцевого, Гіркого.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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