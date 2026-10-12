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У Слов’янську Донецької області російські війська повторно атакували рятувальників дроном під час гасіння пожеж. Про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок обстрілу приватного сектору поранено жінку, пошкоджено 44 житлові будинки. Пожежі виникли на трьох локаціях.

Під час ліквідації загорянь росіяни атакували рятувальників безпілотником. Унаслідок удару пошкоджено пожежний автомобіль. Особовий склад не постраждав.

Попри небезпеку, рятувальники ліквідували всі пожежі.