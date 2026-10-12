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Зеленський провів Ставку: РФ щодня втрачає близько 200 військових убитими біля Добропілля

Сили оборони продовжують поступово відтісняти російських окупантів.

Зеленський провів Ставку: РФ щодня втрачає близько 200 військових убитими біля Добропілля
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого заслухав доповідь про ситуацію на фронті. За його словами, українські військові продовжують активну оборону та поступово відтісняють російських окупантів.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають тільки вбитими близько двох сотень осіб. Багато у них і важкопоранених", – повідомив Зеленський у соцмережах.

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Президент зазначив, що українські військові зупиняють спроби росіян просуватися вперед та інфільтруватися.

За словами Зеленського, на окремих ділянках фронту російські війська переважають українські за чисельністю у шість-вісім разів. Попри це, Україна досягає необхідних результатів, а її позиції на фронті цього року залишаються найсильнішими за тривалий час.

Окремо президент відзначив військових 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України, 1-ї Президентської бригади "Буревій", 95-ї бригади Десантно-штурмових військ, 413-го полку "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ, 104-ї окремої бригади територіальної оборони та прикордонного загону "Фенікс" Державної прикордонної служби України.

Зеленський подякував українським військовим за виконання бойових завдань та ефективне застосування зброї.

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