Після трьох тижнів перерви: Верховна Рада зібралася на засідання і годину запитань до уряду

Верховна Рада 12 жовтня зібралася на пленарне засідання. Попри усталену практику, годину запитань до уряду організували сьогодні, в понеділок, а не в п'ятницю. Останню годину запитань до уряду перенесли у зв'язку з міжнародним самітом у Буковелі.

Попереднє засідання парламентарі мали 18 вересня. Після цього народні депутати для голосувань не збиралися.

На годині запитань до уряду виступив міністр фінансів Сергій Марченко. Він сказав, що бюджет на цей рік передбачав видатки на 4,5 трлн гривень, половину з них мали отримати від партнерів.

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«Але не просто так нам надавали ці кошти, а за виконання зобов'язань», – нагадав міністр.

Станом на зараз дефіцит бюджетної потреби – 30 млрд євро, непокрита оборонна потреба – ще 40 млрд євро.

Уряд зіткнувся з «безпрецедентними викликами», додав Марченко. За вісім місяців року економіка показала майже нульовий приріст ВВП. За січень-вересень загальний фонд бюджету недоотримав 50 млрд гривень запланованих доходів, а до кінця року вони можуть скласти 70 млрд гривень.

Також прискорюється інфляція. Зростає ціна війни: видатки на оборону зараз становлять $155 млрд. Станом на серпень до кінця року забракло 27 млрд доларів США.

«Причиною цього стало те, що партнери не забезпечили надання двосторонньої допомоги. І зараз ми активно шукаємо рішення. Разом з цим, внаслідок невиконання взятих на себе міжнародних зобов'язань, ми вже недоотримали 29,5 млрд доларів США. Цю цифру маємо скоригувати на останні транші. Але все рівно обсягів коштів, які мають надійти до кінця року надзвичайно-надзвичайно великий. І це зараз про питання виживання України, про питання того, що ми всі маємо розуміти, наскільки це зараз критично. Ми можемо, зараз є достатньо можливостей надолужити зазначений геп (провалля. – Ред.)», – сказав міністр фінансів.

Перед урядом і Радою зараз стоять такі завдання:

оподаткування посилок з маркетплейсів до 150 євро

встановлення зони платежів SEPA (євро)

вибір членів Рахункової палати

відновлення конкурсів на державну службу

відновлення положень про PEP (політично значущих осіб)

Марченко сказав, що зараз є криза ліквідності. Фінансують лише оборону, пенсії, зарплати і соцдопомогу. Пріоритезували видатки.

Після виступу міністра і кількох запитань засідання урвалося через жовтий режим повітряної тривоги.