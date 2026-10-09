Корецький закликав Раду ухвалити законопроєкти, від яких залежить міжнародна фінансова допомога

Уряд планує провести позачергове засідання до 15 жовтня, щоб ухвалити необхідні рішення зі свого боку.

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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із керівництвом Верховної Ради та представниками депутатських фракцій, груп і комітетів законопроєкти, ухвалення яких необхідне для своєчасного отримання міжнародної фінансової допомоги.

Про це глава уряду повідомив у Telegram.

За словами Корецького, ці законопроєкти є пріоритетними на найближчому пленарному тижні. Прем’єр подякував за їх включення до порядку денного та закликав народних депутатів підтримати документи під час голосування.

"Від їх ухвалення залежить своєчасне отримання міжнародної фінансової допомоги", – наголосив глава уряду.

Він також повідомив, що Кабінет Міністрів проведе позачергове засідання, щоб ухвалити необхідні рішення та виконати урядову частину роботи до 15 жовтня.