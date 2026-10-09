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Корецький закликав Раду ухвалити законопроєкти, від яких залежить міжнародна фінансова допомога

Уряд планує провести позачергове засідання до 15 жовтня, щоб ухвалити необхідні рішення зі свого боку.

Корецький закликав Раду ухвалити законопроєкти, від яких залежить міжнародна фінансова допомога
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький у Телеграм

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із керівництвом Верховної Ради та представниками депутатських фракцій, груп і комітетів законопроєкти, ухвалення яких необхідне для своєчасного отримання міжнародної фінансової допомоги.

Про це глава уряду повідомив у Telegram.

За словами Корецького, ці законопроєкти є пріоритетними на найближчому пленарному тижні. Прем’єр подякував за їх включення до порядку денного та закликав народних депутатів підтримати документи під час голосування.

"Від їх ухвалення залежить своєчасне отримання міжнародної фінансової допомоги", – наголосив глава уряду.

Він також повідомив, що Кабінет Міністрів проведе позачергове засідання, щоб ухвалити необхідні рішення та виконати урядову частину роботи до 15 жовтня.

  • Раніше Корецький заявив, що уряд України перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки. За його словами, отримання міжнародного фінансування залежить від виконання Україною погоджених зобов’язань, які передбачають урядові та законодавчі зміни. На засіданні Кабміну ухвалили ще чотири рішення в межах цих зобов’язань. Загалом із 42 запланованих урядових рішень виконали вже 17.
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