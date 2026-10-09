У Києві та семи областях є знеструмлення через обстріли

В частині областей упродовж всієї доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень.

Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських ударів станом на ранок 9 жовтня є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та м. Київ.

В Укренерго кажуть, що там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже почали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Щоб не перевантажувати обладнання, пошкодженого російськими обстрілами, в частині областей упродовж всієї доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2.5 черг) для всіх категорій споживачів.

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Українців просять у період дії заходів обмеження споживати електроенергію ощадливо. Графік відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго).

У частині районів Києва та області наразі застосовуються аварійні відключення. Попередньо оголошені графіки погодинних відключень тут наразі не діють. Прогнозовані графіки знеструмлень повернуть одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 9 жовтня, станом на 09:30, воно було на 11,4% вищим, ніж в цей же час вчора. Причини змін – зменшення обсягу вимушених відключень у частині регіонів. А також хмарна погода і дощ у західних областях України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 8 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,4% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 7 жовтня. Причина змін – більший обсяг вимушено застосованих заходів обмеження.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Також радять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 17:00 до 22:00.

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінитись. Тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.