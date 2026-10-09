ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
ГоловнаЕкономікаДержава

"Укренерго": Завтра у частині регіонів України діятимуть графіки відключення світла

У частині регіонів запровадять погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів.

"Укренерго": Завтра у частині регіонів України діятимуть графіки відключення світла
Фото: EPA/UPG

У суботу, 10 жовтня, у частині регіонів України застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом усієї доби з 00:00 до 23:59.

Для всіх категорій споживачів із 06:00 до 23:59 запровадять графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.

Причиною обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

В "Укренерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитися через російські обстріли. Українців закликають стежити за повідомленнями операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Також споживачів просять ощадливо використовувати електроенергію, коли світло з’являється за графіком.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies