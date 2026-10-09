"Укренерго": Завтра у частині регіонів України діятимуть графіки відключення світла

У частині регіонів запровадять погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів.

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У суботу, 10 жовтня, у частині регіонів України застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом усієї доби з 00:00 до 23:59.

Для всіх категорій споживачів із 06:00 до 23:59 запровадять графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.

Причиною обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

В "Укренерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитися через російські обстріли. Українців закликають стежити за повідомленнями операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Також споживачів просять ощадливо використовувати електроенергію, коли світло з’являється за графіком.