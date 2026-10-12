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Вранці росіяни атакували Харків. Є постраждалі люди (оновлено)

В одному з підʼїздів зруйновано поверхи з 7-го по 9-й.

Вранці росіяни атакували Харків. Є постраждалі люди (оновлено)
Наслідки атаки у Харкові
Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, 12 жовтня, росіяни атакували будинки у Харкові. Станом на 09:45 відомо про одинадцять постраждалих на одній локації, а пізніше стало відомо про трьох на іншій. 

Як написав мер міста Ігор Терехов, влучання у одну із багатоповерхівок сталося у Київському районі міста. За даними начальника ОВА Олега Синєгубова, там на місці медики надали допомогу жінкам 74 і 80 років, чоловікам 36 і 74 років та 10-річному хлопчику.

Згодом стало відомо про влучання по ще одній багатоповерхівці в Київському районі. Попередньо, на цій локації постраждали троє людей: жінки 43 і 71 років та 16-річна дівчина.

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Оновлення. До 11 людей зросла кількість постраждалих через удар ворога по багатоповерхівці в Київському районі, яку атакували раніше. Троє людей зазнали поранень, у решти – гостра реакція на стрес. Усім надали медичну допомогу на місці.

Внаслідок удару в одному з підʼїздів зруйновано поверхи з 7-го по 9-й. На місці виникла пожежа. Відомо про пʼятьох постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Пізніше Терехов повідомив про пʼятий удар від початку доби по Київському району. Попередньо, у житловий будинок. Інформацію уточнюють.

Перед цим Київському районі зафіксували ще одне влучання російського БпЛА.Ворог поцілив у будівлю спортивного закладу.

Наразі там звернень до медиків не було.

  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 23 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули 5 людей, зокрема дитина. Постраждали 45 людей, серед них – 4 дітей.
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