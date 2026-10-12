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У Запоріжжі російський БпЛА влучив в автостоянку біля медзакладу: є поранений

Інформацію про стан постраждалого уточнюють.

У Запоріжжі російський БпЛА влучив в автостоянку біля медзакладу: є поранений
Фото: Запорізька ОВА

Російський безпілотник влучив в автостоянку біля медичного закладу. Попередньо, внаслідок атаки є поранений.

Про це повідомив в.о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Російський БпЛА влучив на автостоянку біля медзакладу. Попередньо, є поранений", – ідеться у повідомленні.

На місце події направили екстрені служби. Інформацію про стан постраждалого наразі уточнюють.

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