У Запоріжжі російський БпЛА влучив в автостоянку біля медзакладу: є поранений

Російський безпілотник влучив в автостоянку біля медичного закладу. Попередньо, внаслідок атаки є поранений.
Про це повідомив в.о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
"Російський БпЛА влучив на автостоянку біля медзакладу. Попередньо, є поранений", – ідеться у повідомленні.
На місце події направили екстрені служби. Інформацію про стан постраждалого наразі уточнюють.
- Сьогодні вдень російські військові двічі атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя. Одна людина травмована, пошкоджено транспорт.