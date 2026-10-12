У Херсоні російський дрон атакував комунальника

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Росіяни дроном атакували 39-річного команульника у Корабельному районі Херсона. Чоловіка госпіталізували.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 12:30 у Корабельному районі Херсона через атаку російського дрона постраждав комунальник. У 39-річного чоловіка діагностували вибухову травму та уламкові поранення спини" ідеться у повідомленні.

Бригада “екстренки” доставила чоловіка до лікарні.