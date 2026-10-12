У Херсоні російський дрон атакував комунальника

Росіяни дроном атакували 39-річного команульника у Корабельному районі Херсона. Чоловіка госпіталізували.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 12:30 у Корабельному районі Херсона через атаку російського дрона постраждав комунальник. У 39-річного чоловіка діагностували вибухову травму та уламкові поранення спини" ідеться у повідомленні.
Бригада “екстренки” доставила чоловіка до лікарні.
- Упродовж минулої доби російські війська били по Херсонській області із авіації, артилерії та безпілотниками. Поранені двоє людей.