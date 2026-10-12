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У Шептицькому чоловік ударив ножем у шию війського і втік. Під час затримання він стріляв у поліцейського

Зловмисника затримали. 

У Шептицькому чоловік ударив ножем у шию війського і втік. Під час затримання він стріляв у поліцейського
Підозрюваний у нападі
Фото: Національна поліція Telegram

У Шептицькому 11 жовтня стався напад на військовослужбовця і учасника бойових дій. За інформацією Національної поліції, під час проведення оповіщення населення про мобілізацію і перевірки документів зловмисник ударив ножем у шию 43-річного військового. 

Після цього він утік. Пораненому надали домедичну допомогу на місці, після чого викликали швидку. 

Станом на 13 годину поранений був у задовільному стані. 

«Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та за силової підтримки поліцейських групи оперативного реагування затримали зловмисника. Ним виявився 47-річний мешканець Шептицького. Під час затримання фігурант чинив активний опір поліцейським і застосував пневматичний пістолет, унаслідок чого тілесні ушкодження отримав 40-річний оперативник», – йдеться у повідомленні.  

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. 

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