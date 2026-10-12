Зеленський запропонував підписати “дизель-діл” з Трампом

"...чому тоді Америка не заключає з Україною “дизель-діл”? Давайте Україна запропонує “дизель-діл”. Ми ж впливаємо на те, йдуть ці кораблі або ні. Працюють ці НПЗ або ні".

Президент України Володимир Зеленський запропонував підписати “дизель-діл” з президентом США Дональдом Трампом.

“Я не вважаю, що об'єм дизелю, який буде експортувати Росія, вплине на ціну. Мало того, ми ж бачимо, що вони можуть експортувати сьогодні від 300 до 500 тисяч тонн на місяць. При тому, що світове споживання – 120 мільйонів тонн на місяць. Який це може мати вплив? Я думаю, не має. Якщо комусь здається, що має, – нехай”, – сказав він під час спілкування на Варшавському безпековому форумі.

Зеленський додав, що аргументація дій Трампа абсолютно інша.

“Якщо є такі дії, то чому тоді Америка не заключає з Україною “дизель-діл”? Давайте Україна запропонує “дизель-діл”. Ми ж впливаємо на те, йдуть ці кораблі або ні. Працюють ці НПЗ або ні. Якщо це так, то давайте це зробимо”, – зазначив президент.

“Для нас важлива електрика. Все зрозуміло. Якщо нам можуть гарантувати захист нашої електричної системи, то ми не будемо відповідати по російській дизельній інфраструктурі. Електрика – це передусім допомога людям, світло людям, а також це допомога Європі. Тому що всі знають, що ми під'єднані до європейської мережі. І якщо не розбивається наша енергетика, то ми можемо допомагати деяким країнам, у яких дефіцит, більш дешевим електропостачанням. Тому так, давайте відповідний “дизель-діл” підпишемо з Президентом Сполучених Штатів Америки”, – додав він.

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