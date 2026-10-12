Зеленський запропонував підписати “дизель-діл” з Трампом

Президент України Володимир Зеленський запропонував підписати “дизель-діл” з президентом США Дональдом Трампом.
“Я не вважаю, що об'єм дизелю, який буде експортувати Росія, вплине на ціну. Мало того, ми ж бачимо, що вони можуть експортувати сьогодні від 300 до 500 тисяч тонн на місяць. При тому, що світове споживання – 120 мільйонів тонн на місяць. Який це може мати вплив? Я думаю, не має. Якщо комусь здається, що має, – нехай”, – сказав він під час спілкування на Варшавському безпековому форумі.
Зеленський додав, що аргументація дій Трампа абсолютно інша.
“Якщо є такі дії, то чому тоді Америка не заключає з Україною “дизель-діл”? Давайте Україна запропонує “дизель-діл”. Ми ж впливаємо на те, йдуть ці кораблі або ні. Працюють ці НПЗ або ні. Якщо це так, то давайте це зробимо”, – зазначив президент.
“Для нас важлива електрика. Все зрозуміло. Якщо нам можуть гарантувати захист нашої електричної системи, то ми не будемо відповідати по російській дизельній інфраструктурі. Електрика – це передусім допомога людям, світло людям, а також це допомога Європі. Тому що всі знають, що ми під'єднані до європейської мережі. І якщо не розбивається наша енергетика, то ми можемо допомагати деяким країнам, у яких дефіцит, більш дешевим електропостачанням. Тому так, давайте відповідний “дизель-діл” підпишемо з Президентом Сполучених Штатів Америки”, – додав він.
Контекст
- Дональд Трамп домовився з Путіним про постачання російського пального на американський і світовий ринки. За словами глави Білого дому, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, а згодом – ще 1,5 мільйона тонн.
- Володимир Зеленський заявив, що українську переговорну команду використовують як "ширму". За його словами, поки українські представники у Флориді обговорювали з американцями припинення вогню в Україні, Трамп домовлявся з Путіним.
- 10 жовтня глава Білого дому запропонував Україні "обрати нового лідера", який "зможе домовитися про завершення війни". Він стверджував, що Володимир Зеленський нібито неодноразово мав можливість укласти угоду, але не скористався нею.
- Також Трамп розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що вони, мовляв, створюють проблеми для світу та американських фермерів. За його словами, Вашингтон застерігав Зеленського від атак на російські об’єкти, пов’язані з виробництвом дизельного пального.