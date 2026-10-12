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Рада схвалила закон про навчання в Україні мовами нацменшин, які є офіційними у ЄС

Від схвалення цього закону залежить повна політична підтримка Угорщиною вступу України до Євросоюзу.

Рада схвалила закон про навчання в Україні мовами нацменшин, які є офіційними у ЄС

Верховна Рада прийняла закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів України. 

Про це йдеться у телеграм-каналі українського парламенту.

За проголосували 266 народних депутатів.

Документ гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. 

Зокрема, ініціатива передбачає можливість надавати школам статус закладу національної меншини, якщо в ньому понад половина дітей навчаються відповідною мовою. 

Зазначимо, законопроєкт є одним із кроків України на шляху до вступу у Євросоюз.

  • Раніше повідомлялося, що Угорщина може послабити вето щодо просування переговорів про вступ України до Євросоюзу. Водночас повна політична підтримка Будапешта залежить саме від схвалення Верховною Раду закону про розширення можливостей для освіти національних меншин. Питання прав угорської меншини в Україні тривалий час залишається одним із ключових для Будапешта.
  • За даними FT, ухвалення закону може дозволити формально розпочати процедуру відкриття нових переговорних кластерів до саміту лідерів ЄС у Брюсселі 15-16 жовтня.
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