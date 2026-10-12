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Каллас повідомила про ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти ВПК Росії

Йдеться про запровадження майже 1600 нових санкційних позицій проти російського військово-промислового комплексу.

Каллас повідомила про ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти ВПК Росії
Фото: detector.media

Сьогодні, 12 жовтня, міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили рішення про запровадження майже 1600 нових санкційних позицій проти російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомила Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. 

За її словами, це найбільше за весь час розширення санкційного списку ЄС від початку російської війни.

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«Європа знову демонструє єдність», – написала дипломатка. 

Понад половина нових санкційних позицій стосується ланцюга виробництва балістичних ракет.

«Ми суттєво ускладнюємо, сповільнюємо та здорожчуємо виробництво Росією зброї, яку вона використовує для вбивства українців» – зазначила Каллас. 

  • Раніше речник МЗС України Георгій Тихий розповів, що новий пакет передбачає санкції проти понад 1500 осіб та компаній. Серед них – 743 фізичні та 826 юридичних осіб. Зокрема, під обмеження потрапив російський військово-промисловий комплекс. Також до санкційного списку пропонують включити 77 депутатів Держдуми РФ, обраних від окупованих територій України.
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