Каллас повідомила про ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти ВПК Росії

Йдеться про запровадження майже 1600 нових санкційних позицій проти російського військово-промислового комплексу.

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Сьогодні, 12 жовтня, міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили рішення про запровадження майже 1600 нових санкційних позицій проти російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомила Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

За її словами, це найбільше за весь час розширення санкційного списку ЄС від початку російської війни.

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«Європа знову демонструє єдність», – написала дипломатка.

Понад половина нових санкційних позицій стосується ланцюга виробництва балістичних ракет.

«Ми суттєво ускладнюємо, сповільнюємо та здорожчуємо виробництво Росією зброї, яку вона використовує для вбивства українців» – зазначила Каллас.

EU Foreign Ministers just adopted nearly 1,600 new sanctions listings targeting Russia’s military-industrial complex. This is the single largest expansion of our sanctions list since Russia started its war. Europe is again showing a united front. More than half are connected to the production chain for ballistic missiles. We are making it significantly harder, slower and more expensive for Russia to produce the weapons it uses to kill Ukrainians. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 12, 2026