Росіяни атакували дроном автовокзал у Запоріжжі: поранено жінку

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено п’ять автомобілів, серед них – маршрутка.

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Сьогодні вдень російські військові двічі атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя. Одна людина травмована, пошкоджено транспорт.

Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Близько полудня ворожий БПЛА вдарив по антидроновій сітці на території автовокзалу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено п’ять автомобілів, серед них – маршрутка. Попередньо, ніхто не постраждав", – написав він.

Ще один удар FPV-дроном припав по електроопорі біля зупинки громадського транспорту. Пошкоджено автомобіль і контактний дріт тролейбусів. Поранено 70-річну жінку. Їй надають допомогу.

В різних районах міста чути вибухи. Моніторингові канали повідомляють про атаку FPV-дронів.

Раніше росіяни вдарили FPV-дроном по будівлі спорткомплексу у Запоріжжі.