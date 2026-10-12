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Росіяни вбили родину у Черкаському на Донеччині: троє людей загинули, четверо поранені

Окупанти завдали удару з РСЗВ "Смерч" по селищу Черкаське Краматорського району.

Росіяни вбили родину у Черкаському на Донеччині: троє людей загинули, четверо поранені
наслідки російського удару по Черкаському на Донеччині
Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські війська 12 жовтня обстріляли селище Черкаське Краматорського району Донецької області. Внаслідок атаки загинули троє членів однієї родини, серед них 13-річна дитина. Ще четверо людей поранені.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, обстріл стався об 11:15. Російська армія вдарила по приватній забудові з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Один зі снарядів влучив у домоволодіння та повністю його зруйнував.

Внаслідок атаки загинули 36-річна жінка, її 62-річна мати та 13-річна донька. Поранень зазнали троє чоловіків і 18-річний син загиблої жінки.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину — за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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