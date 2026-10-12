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Макрон: російські удари по українській енергетиці не припинилися

Президент Франції наголосив, що взаємодії з Росією з енергетичних питань можливе лише за умови справжнього перемир’я. 

Макрон: російські удари по українській енергетиці не припинилися
Президент Франції Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відновлення взаємодії з Росією з енергетичних питань можливе лише за умови справжнього перемир’я. Наразі російські удари по українській енергетиці не припинилися, попри заяву президента США Дональда Трампа про "енергетичне перемир'я".

Про це Макрон сказав журналістам на відкритті Паризького автосалону, передає Укрінформ.

"Думаю, повернення до енергетичних питань із росіянами можливе лише за справжнього перемир’я з обох боків. За останні 48 годин я не побачив енергетичного перемир’я з російської сторони", - пояснив Макрон

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Відповідаючи на запитання щодо рішення Трампа купувати російське дизельне пальне та чи означають останні заяви президента США, що він відвертається від України на користь Росії, Макрон нагадав, що Трамп вже заявив, що "домігся перемир’я з обох боків".

"Однак факти свідчать, що росіяни продовжували бомбити енергетичну інфраструктуру в останні години. Нам усім потрібно серйозно ставитися до фактів. Сьогодні, вважаю, у нас немає жодної фактичної підстави змінювати свою позицію", - наголосив Макрон.

При цьому, на його думку, потрібно шукати способи для припинення ударів по енергетиці.

"Так - пошуку припинення ударів по енергетиці, а також, я б додав, у Чорному морі, і відновленню мирних переговорів. Ні - поступкам перед російськими погрозами", - додав Макрон. 

  • У неділю президент США Дональд Трамп заявив, що енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною "набирає чинності негайно".
  • Зеленський заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховує на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента США.
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