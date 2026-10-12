Макрон: російські удари по українській енергетиці не припинилися

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відновлення взаємодії з Росією з енергетичних питань можливе лише за умови справжнього перемир’я. Наразі російські удари по українській енергетиці не припинилися, попри заяву президента США Дональда Трампа про "енергетичне перемир'я".
Про це Макрон сказав журналістам на відкритті Паризького автосалону, передає Укрінформ.
"Думаю, повернення до енергетичних питань із росіянами можливе лише за справжнього перемир’я з обох боків. За останні 48 годин я не побачив енергетичного перемир’я з російської сторони", - пояснив Макрон
Відповідаючи на запитання щодо рішення Трампа купувати російське дизельне пальне та чи означають останні заяви президента США, що він відвертається від України на користь Росії, Макрон нагадав, що Трамп вже заявив, що "домігся перемир’я з обох боків".
"Однак факти свідчать, що росіяни продовжували бомбити енергетичну інфраструктуру в останні години. Нам усім потрібно серйозно ставитися до фактів. Сьогодні, вважаю, у нас немає жодної фактичної підстави змінювати свою позицію", - наголосив Макрон.
При цьому, на його думку, потрібно шукати способи для припинення ударів по енергетиці.
"Так - пошуку припинення ударів по енергетиці, а також, я б додав, у Чорному морі, і відновленню мирних переговорів. Ні - поступкам перед російськими погрозами", - додав Макрон.
- У неділю президент США Дональд Трамп заявив, що енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною "набирає чинності негайно".
- Зеленський заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховує на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента США.
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Раніше, 9 жовтня, Трамп заявив, що домовився з російським лідером Владіміром Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки. Видання AXIOS повідомило, що Трамп вирішив укласти цю угоду після того, як Зеленський відмовився на вимогу Вашингтона в односторонньому порядку припинити удари по російських НПЗ.
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Трамп розкритикував президента України, мовляв той “не готовий укладати угоди”, а Україні варто обрати нового лідера, який зможе домовитися про завершення війни. Зеленський відповів, що Україна готова припинити атаки на російські НПЗ, якщо Москва зупинить удари по українській енергетиці. Він також сказав, що Україна організує вибори, якщо РФ погодиться на 60-денне повне припинення вогню.
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Росія неодноразово погоджувалася на різні перемир’я, переважно локальні чи тематичні, але постійно їх порушувала. Жодне з них не було виконане повністю. Наприклад, минулого року наприкінці березня Україна й Росія зобов’язалися припинити взаємні удари по енергетиці на 30 днів. Про тимчасовий мораторій домовлялися за посередництва США. Однак, Росія одразу порушила це перемир'я. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Чи справді провалилося енергетичне перемир'я? Головні висновки".