Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаПолітика

"Що більше цинічних коментарів, то більше доказів для трибуналу", – Сибіга відреагував на заяву Лаврова

Глава МЗС України відреагував на слова російського міністра про те, що Володимир Зеленський нібито "не заслужив на перепочинок на полі бою".

"Що більше цинічних коментарів, то більше доказів для трибуналу", – Сибіга відреагував на заяву Лаврова
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що президент України Володимир Зеленський нібито "не заслужив на перепочинок на полі бою".

Про це Сибіга написав у соцмережі X.

Український міністр назвав Лаврова воєнним злочинцем і заявив, що той уже "заслужив місце в першому ряду" на Спеціальному трибуналі щодо злочину агресії проти України.

"Що більше таких недоречних і цинічних коментарів — то більше доказів для трибуналу", — наголосив Сибіга.

  • У неділю президент США Дональд Трамп заявив, що енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною "набирає чинності негайно".
  • Раніше, 9 жовтня, Трамп заявив, що домовився з російським лідером Владіміром Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки. Видання AXIOS повідомило, що Трамп вирішив укласти цю угоду після того, як Зеленський відмовився на вимогу Вашингтона в односторонньому порядку припинити удари по російських НПЗ. 
  • Трамп розкритикував президента України, мовляв той “не готовий укладати угоди”, а Україні варто обрати нового лідера, який зможе домовитися про завершення війни. Зеленський відповів, що Україна готова припинити атаки на російські НПЗ, якщо Москва зупинить удари по українській енергетиці. Він також сказав, що Україна організує вибори, якщо РФ погодиться на 60-денне повне припинення вогню. 
  • Росія неодноразово погоджувалася на різні перемир’я, переважно локальні чи тематичні, але постійно їх порушувала. Жодне з них не було виконане повністю. Наприклад, минулого року наприкінці березня Україна й Росія зобов’язалися припинити взаємні удари по енергетиці на 30 днів. Про тимчасовий мораторій домовлялися за посередництва США. Однак, Росія одразу порушила це перемир'я. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Чи справді провалилося енергетичне перемир'я? Головні висновки".
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies