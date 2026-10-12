Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що президент України Володимир Зеленський нібито "не заслужив на перепочинок на полі бою".
Про це Сибіга написав у соцмережі X.
Український міністр назвав Лаврова воєнним злочинцем і заявив, що той уже "заслужив місце в першому ряду" на Спеціальному трибуналі щодо злочину агресії проти України.
"Що більше таких недоречних і цинічних коментарів — то більше доказів для трибуналу", — наголосив Сибіга.
- У неділю президент США Дональд Трамп заявив, що енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною "набирає чинності негайно".
- Зеленський заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховує на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента США.
- Раніше, 9 жовтня, Трамп заявив, що домовився з російським лідером Владіміром Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки. Видання AXIOS повідомило, що Трамп вирішив укласти цю угоду після того, як Зеленський відмовився на вимогу Вашингтона в односторонньому порядку припинити удари по російських НПЗ.
- Трамп розкритикував президента України, мовляв той “не готовий укладати угоди”, а Україні варто обрати нового лідера, який зможе домовитися про завершення війни. Зеленський відповів, що Україна готова припинити атаки на російські НПЗ, якщо Москва зупинить удари по українській енергетиці. Він також сказав, що Україна організує вибори, якщо РФ погодиться на 60-денне повне припинення вогню.
- Росія неодноразово погоджувалася на різні перемир’я, переважно локальні чи тематичні, але постійно їх порушувала. Жодне з них не було виконане повністю. Наприклад, минулого року наприкінці березня Україна й Росія зобов’язалися припинити взаємні удари по енергетиці на 30 днів. Про тимчасовий мораторій домовлялися за посередництва США. Однак, Росія одразу порушила це перемир'я. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Чи справді провалилося енергетичне перемир'я? Головні висновки".