Український FPV-дрон із сіткометом перехопив російський БпЛА «Молния-2»

Російський дрон впав, ймовірно, через зміщення ваги або блокування гвинта сіткою

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Український FPV-дрон із сіткометом «Пташка» від вітчизняного виробника Ptashka Drones перехопив російський ударний безпілотник «Молния-2». Відео перехоплення компанія опублікувала у Facebook.

На кадрах видно, як український перехоплювач вистрілює сіткою по російському дрону. Після цього безпілотник починає падати ймовірно через зміщення центру ваги, або через те, що пропелер заблокований сіткою.

У компанії Ptashka Drones зазначили, що російський безпілотник знешкодили сіткометом «Пташка», який призначений для застосування із FPV-дронів по ворожим БпЛА на ближніх дистанціях.

У компанії розповіли, що оператор може бачити відео в реальному часі, змінювати траєкторію під час польоту й коригувати дії залежно від ситуації.

За даними виробника, розмір сітки сітки становить 3,7×3,7 м, дальність пострілу — до 15 м, дистанція максимального розкриття сітки — 4–5 м. Розмір самого сіткомета становить 210×140×110 мм. Вага спорядженого пристрою — 550 г.