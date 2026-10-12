Федоров заявив, що новий український перехоплювач уже збиває реактивні «шахеди»

За його словами, перші бойові результати — дві збиті над Києвом «Герані-5»

Новий дрон-перехоплювач, розроблений в Україні, уже збиває російські реактивні «шахеди». Про це ексміністр оборони Михайло Федоров повідомив у Instagram.

За словами Федорова, від початку розробки до перших підтверджених збиттів минув місяць. Бойові випробування провели екіпажі підрозділу БпАК Національної гвардії Lasar’s Group: за кілька днів військові збили два російські реактивні дрони «Герань-5», які летіли на Київ. Федоров зазначив, що швидкість перехоплювача дає змогу збивати реактивні «шахеди» ще до того, як вони дістануться міста.

«Тестування проходять успішно, і це лише початок. Зараз удосконалюємо технологію та збільшуємо виробництво. Мета — зробити перехоплювач повністю автономним, щоб він міг виявляти та перехоплювати російські дрони без участі оператора», — розповів Федоров.

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За його словами, наступний крок — масштабувати бойове застосування дрона для захисту більшої кількості українських міст.

Федоров додав, що реактивний перехоплювач — лише один із проєктів. Він зазначив, що разом із командою продовжує працювати в Україні і вже зараз розробляє низку нових продуктів і технологій для захисту неба та для фронту. Раніше він повідомляв про створення власної defence-tech компанії.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Михайло Федоров на початку вересня розповів, що уже повернувся до Києва із закордонної поїздки, де зустрівся «з багатьма донорами, які потенційно можуть профінансувати подальшу трансформацію нашої країни, особливо в напрямку цифрової держави, AI, запуску нових продуктів», повідомили в його прес-службі. Також, за словами Федорова, він мав зустрічі з венчурними фондами та з Big Tech компаніями.

Федоров назвав три пріоритети для роботи:

перший – сенсоризація та роботизація фронту;

другий – реактивні перехоплювачі, дешеві ракети проти реактивних «шахедів», ракет;

третій – дешеві ударні ракети, у подальшому зі ШІ-системами.

Також він анонсував запуск аналітичного центру.

Федоров втратив посаду міністра оборони в липні цього року, внаслідок заміни прем'єрки Юлії Свириденко на Сергія Корецького. Відставка, причини якої не були прокомуніковані, спричинила протести в багатьох містах України. Масові акції зрештою привели до звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача і призначення натомість Михайла Драпатого.