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Defense Tech

Хмара назвав виробництво реактивних двигунів критичним напрямком для українського ОПК

Зі слів міністра, за одним із типів двигунів орієнтир потреби на 2027 рік може сягати близько 10 тис. одиниць на місяць

Хмара назвав виробництво реактивних двигунів критичним напрямком для українського ОПК
Євгеній Хмара
Фото: міністерство оборони Facebook

Виробництво реактивних двигунів має стати одним із критичних напрямів розвитку українського оборонно-промислового комплексу, заявив міністр оборони Євгеній Хмара на зустрічі з журналістами 10 жовтня.

«В Україні вже є низка розробок і виробників, яких держава супроводжує та підтримує. Загалом у трьох основних категоріях зо два десятки українських виробників», – зазначив керівник МОУ.

За його словами, мова про двигуни до різних класів засобів: від перехоплювачів і middle strike до deep strike та крилатих ракет.

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«За одним із типів двигунів орієнтир потреби на 2027 рік може сягати близько 10 тисяч одиниць на місяць», – додав Хмара.

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Турбореактивні двигуни – одне з вузьких місць, яке держава намагається закрити зокрема через гранти. У вересні CEO оборонного кластера Brave1 Андрій Гриценюк в інтерв'ю Forbes Ukraine казав, що в Україні вже є шість приватних компаній, які виробляють турбореактивні двигуни.

Вартість двигуна суттєво впливає на ціну засобу: турбореактивний для невеликих перехоплювачів коштує 5-8 тисяч доларів, тоді як імпелер на електротязі приблизно у вісім разів дешевше. Саме тому Brave1 фінансує розробку перехоплювачів одразу за кількома напрямками – турбореактивні, імпелерні та надшвидкісні електричні коптери.

Залежність від імпорту двигунів є проблемою і для противника. За даними ГУР, серійне виробництво реактивних «Гераней» Росія змогла розгорнути завдяки китайським двигунам Telefly і Swiwin, а власних аналогів не має. Саме це, за оцінками аналітиків, і стримує її від повного переходу на реактивні моделі.

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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