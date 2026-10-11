Хмара назвав виробництво реактивних двигунів критичним напрямком для українського ОПК

Виробництво реактивних двигунів має стати одним із критичних напрямів розвитку українського оборонно-промислового комплексу, заявив міністр оборони Євгеній Хмара на зустрічі з журналістами 10 жовтня.
«В Україні вже є низка розробок і виробників, яких держава супроводжує та підтримує. Загалом у трьох основних категоріях зо два десятки українських виробників», – зазначив керівник МОУ.
За його словами, мова про двигуни до різних класів засобів: від перехоплювачів і middle strike до deep strike та крилатих ракет.
«За одним із типів двигунів орієнтир потреби на 2027 рік може сягати близько 10 тисяч одиниць на місяць», – додав Хмара.
Читайте такожМОУ: Сили оборони отримали реактивний дрон-перехоплювач Alexa Spatium. Які його характеристики
Турбореактивні двигуни – одне з вузьких місць, яке держава намагається закрити зокрема через гранти. У вересні CEO оборонного кластера Brave1 Андрій Гриценюк в інтерв'ю Forbes Ukraine казав, що в Україні вже є шість приватних компаній, які виробляють турбореактивні двигуни.
Вартість двигуна суттєво впливає на ціну засобу: турбореактивний для невеликих перехоплювачів коштує 5-8 тисяч доларів, тоді як імпелер на електротязі приблизно у вісім разів дешевше. Саме тому Brave1 фінансує розробку перехоплювачів одразу за кількома напрямками – турбореактивні, імпелерні та надшвидкісні електричні коптери.
Залежність від імпорту двигунів є проблемою і для противника. За даними ГУР, серійне виробництво реактивних «Гераней» Росія змогла розгорнути завдяки китайським двигунам Telefly і Swiwin, а власних аналогів не має. Саме це, за оцінками аналітиків, і стримує її від повного переходу на реактивні моделі.
Читайте такожПроблема швидкості, комплектуючі з Китаю та підземні цехи. Чого очікувати від виробництва реактивних «Шахедів»