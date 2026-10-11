Хмара про експорт українського озброєння: Опрацьовується механізм спрямування частини доходів на потреби СОУ

Міністр не зазначив, чи сформувало вже МОУ перелік критичних засобів, які заборонені до експорту

Міністерство оборони працює над запуском якісної системи експорту української оборонної продукції, заявив керівник МОУ Євгеній Хмара під час зустрічі з журналістами 10 жовтня.

За його словами, експорт розглядається, як додаткове джерело ресурсів для сектору оборони.

«Опрацьовується механізм, за якого частина доходів від експорту спрямовуватиметься на потреби Сил оборони», – зазначив Хмара.

Реклама

Водночас він наголосив, що експортуватися може продукція, яка є понад потреби українського війська та не створює ризиків для його забезпечення. Втім, не зазначив, чи сформувало вже міністерство перелік критичних засобів, які заборонені до експорту. А це, нагадаємо, є однією з умов для запуску механізму.

Як відомо, за три місяці після ухвалення 875 постанови Уряду, за нею не було видано жодного дозволу. Головна причина, чому процедура не запрацювала, — відсутність переліку критичного озброєння, який має сформувати Міноборони. Він досі в процесі формування. Другий необхідний документ — перелік країн — має підготувати МЗС.

Водночас галузеві асоціації наголошують на тому, що ставка за видання дозволу на експорт нині зависока. Мова про 20% від вартості готового продукту і 30% – на комплектуючі.

Для початку вони виступили за нульову ставку, доки не буде прораховано можливі сценарії для відсотків від вартості.

Водночас голова Міжвідомчої комісії при РНБО Давид Алоян в інтерв'ю LB.ua повідомив, що вже направили пропозиції Уряду щодо відсотку від експорту.

Позиція Алояна — «Визначити відсоток зборів, який буде корисний і ринку, і фронту». На його думку, це має бути складна математика, що ґрунтується щонайменше на кількох гіпотезах. Прорахувати, за його словами, це має уряд, зокрема Мінекономіки, Міноборони, МЗС.

Найпростішим форматом він називає повернення ПДВ.