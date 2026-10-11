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Хмара про експорт українського озброєння: Опрацьовується механізм спрямування частини доходів на потреби СОУ

Міністр не зазначив, чи сформувало вже МОУ перелік критичних засобів, які заборонені до експорту

Хмара про експорт українського озброєння: Опрацьовується механізм спрямування частини доходів на потреби СОУ
Євгеній Хмара
Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони працює над запуском якісної системи експорту української оборонної продукції, заявив керівник МОУ Євгеній Хмара під час зустрічі з журналістами 10 жовтня.

За його словами, експорт розглядається, як додаткове джерело ресурсів для сектору оборони.

«Опрацьовується механізм, за якого частина доходів від експорту спрямовуватиметься на потреби Сил оборони», – зазначив Хмара.

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Водночас він наголосив, що експортуватися може продукція, яка є понад потреби українського війська та не створює ризиків для його забезпечення. Втім, не зазначив, чи сформувало вже міністерство перелік критичних засобів, які заборонені до експорту. А це, нагадаємо, є однією з умов для запуску механізму.

Як відомо, за три місяці після ухвалення 875 постанови Уряду, за нею не було видано жодного дозволу. Головна причина, чому процедура не запрацювала, — відсутність переліку критичного озброєння, який має сформувати Міноборони. Він досі в процесі формування. Другий необхідний документ — перелік країн — має підготувати МЗС.

Водночас галузеві асоціації наголошують на тому, що ставка за видання дозволу на експорт нині зависока. Мова про 20% від вартості готового продукту і 30% – на комплектуючі.

Для початку вони виступили за нульову ставку, доки не буде прораховано можливі сценарії для відсотків від вартості.

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Водночас голова Міжвідомчої комісії при РНБО Давид Алоян в інтерв'ю LB.ua повідомив, що вже направили пропозиції Уряду щодо відсотку від експорту.

Позиція Алояна — «Визначити відсоток зборів, який буде корисний і ринку, і фронту». На його думку, це має бути складна математика, що ґрунтується щонайменше на кількох гіпотезах. Прорахувати, за його словами, це має уряд, зокрема Мінекономіки, Міноборони, МЗС.

Найпростішим форматом він називає повернення ПДВ.

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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