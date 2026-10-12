Міноборони кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс «Бебрадрон»

Комплекс включає 10 дронів, наземне обладнання для керування та підготовки до польоту, пневматичну катапульту для запуску

Міністерство оборони кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс «Бебрадрон» компанії BlueBird Tech. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

Безпілотний авіаційний комплекс складається з 10 ударних безпілотників «Бебрадрон», системи керування «Віщун-НС3», пневматичної стартової катапульти, балансувального стенду, пульта дистанційного керування, щогли та комплекту запасних частин.

«БпАК «Бебрадрон» — це інтегроване рішення, що поєднує безпілотні літальні апарати з обладнанням, необхідним для їх експлуатації в польових умовах. Це означає, що військовослужбовці отримують повну, готову до розгортання систему, а не окремі компоненти», — пояснили розробники.

У компанії зазначили, що система керування «Віщун-НС3» призначена для створення наземного вузла зв'язку. За словами розробників, вона має робочу дальність до 45 км та час роботи від акумулятора до шести годин.

Пневматична катапульта дозволяє запускати дрони в польових умовах, а балансувальний стенд допомагає підготувати кожен літальний апарат до польоту після встановлення на нього корисного навантаження, розповів виробник.

«Бебрадрон» – це тактичний БпЛА літакового типу з фіксованим крилом. Його створили в Україні для виконання завдань на середніх дистанціях. За даними компанії, безпілотник має тактичний радіус до 45 км, тривалість польоту від 30 хвилин, розвиває швидкість 150 км/год і може нести до 7.5 кг корисного навантаження. «Бебрадрон» запускається з компактної пневматичної катапульти виробництва BlueBird Tech, керується оператором, транслює відео та телеметрію в режимі реального часу. Безпілотник уже пройшов кодифікацію Міністерства оборони.