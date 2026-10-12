TENCORE представила екосистему НРК

До неї увійшли гусеничний НРК TerMIT, колісний TOR, амфібійний всюдихід MAT1LDA і пожежно-рятувальний TRAX UTILITY

Українська компанія TENCORE представила TENCORE ECOSYSTEM — технологічне середовище, що об’єднує чотири класи серійних наземних роботизованих платформ для військових і цивільних завдань. Про це компанія повідомила у Facebook.

У TENCORE зазначають, що мета проєкту — консолідувати ринок, об'єднавши провідних виробників у єдине технологічне середовище. У компанії наголошують, що відтепер перевірені рішення для поля бою та цивільних задач доступні в одному місці.

До екосистеми входять чотири серійні платформи:

Реклама

TerMIT — гусенична модульна платформа, яку можна адаптувати для логістики, евакуації, мінування та вогневої підтримки. За даними компанії, його дальність ходу становить до 40 км, максимальна швидкість — 15 км/год. TerMIT здатен перевозити до 300 кг ваги. Залежно від поставлених завдань НРК TerMIT виготовляють у різних комплектаціях. Є платформи для здійснення медичної евакуації, виконання логістичних завдань, мінування території, транспортування додаткового спорядження. TerMIT також може бути носієм бойових модулів.

TOR — високомобільний колісний наземний роботизований комплекс із приводом 4×4. Він оснащений броньованими колесами з технологією Run-Flat, що призначені для використання на складних логістичних маршрутах.

MAT1LDA — амфібійний всюдихід із колісною формулою 8×8, розроблений компанією NODRICS. Він розрахований на подолання складних ґрунтів і водних перешкод.

TRAX UTILITY — пожежно-рятувальна платформа подвійного призначення, орієнтована на використання як у цивільному секторі, так і спеціальними підрозділами.

У компанії також повідомили, що екосистема розширюватиметься спеціалізованими технологічними компонентами. Першим із них став AI KIT — програмно-апаратний модуль для автономної навігації, призначений для роботи за повної втрати зв’язку та в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби.

TENCORE планує надалі розвивати екосистему, додаючи нові рішення та компоненти. У компанії заявляють, що прагнуть створити середовище, у якому нові розробки можна буде інтегрувати в єдину технологічну архітектуру.