ЦПД: Росія відмовляється від пропозицій щодо припинення вогню

Заяви Кремля про довгостроковий мир супроводжуються відмовами від ініціатив щодо припинення вогню.

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Росія продовжує відкидати пропозиції щодо припинення вогню, водночас заявляючи про прагнення до довгострокового миру.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва прагне "не тимчасового перемир’я, а довгострокового миру".

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відкинув ініціативи щодо енергетичного перемир’я. Він заявив, що Росія «не даватиме Україні передишку» та продовжуватиме досягати своїх цілей у війні.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що заяви Кремля про прагнення до "стійкого й довготривалого миру" не відповідають його діям. Там наголошують, що російська сторона послідовно відмовляється від пропозицій щодо припинення вогню.

За оцінкою ЦПД, заяви представників Кремля про готовність до переговорів є маніпулятивним способом затягування війни.

У неділю президент США Дональд Трамп заявив, що енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною "набирає чинності негайно".