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Експредставник Трампа Келлог вважає російські НПЗ законними військовими цілями для України

"Я б спалив кожен клятий нафтопереробний завод, який сьогодні має Росія, вивів би їх усі з ладу".

Експредставник Трампа Келлог вважає російські НПЗ законними військовими цілями для України
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог вважає російські нафтопереробні заводи законними військовими цілями та підтримує продовження українських ударів по них, щоб змусити Росію відчути ціну війни.

Про це він заявив під час дискусії на Варшавському безпековому форумі, повідомляє Укрінформ.

На запитання, щоби він порадив президентові України, Келлог зазначив: "Я б спалив кожен клятий нафтопереробний завод, який сьогодні має Росія, вивів би їх усі з ладу. Я б сказав: змусьте їх заплатити ціну, перенесіть війну до них. Це військова ціль - уражайте ці цілі".

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Келлог наголосив, що Росія атакує школи й цивільне населення, тоді як Україна завдає ударів по військових цілях. 

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"Я сказав би українцям: продовжуйте робити те, що ви робите зараз, це правильно. Я знаю, що це важко говорити, але ви переносите це (війну - ред.) до росіян", - зазначив Келлог.

За його словами, серед цілей, за які Росія має "заплатити ціну", – нафтова та газова промисловість.

"Моя позиція була б такою: доведіть це до крайньої межі, змусьте їх заплатити ціну. А ціна, яку ви змусите їх заплатити, – це щось революційне, а саме їхня нафтова і газова промисловість. Саме це я сказав би Президентові України", - заявив він.

Келлог ще раз назвав удари по російській нафтовій інфраструктурі правомірними. Він також виступив за подальшу всебічну підтримку України. 

"Я вважаю, що ми повинні робити все можливе, щоб підтримувати Україну у військовому плані, а також фінансово й економічно, і зламати російську воєнну економіку, щоб, знову ж таки, досягти моменту, коли Володимир Путін зрозуміє, що більше не може продовжувати війну", - заявив Келлог. 

Раніше Келлог підтримав удари України по російських НПЗ і пояснив мотиви дизельної угоди Путіна з Трампом

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