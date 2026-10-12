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Британія не підтримує угоду Трампа з Путіним щодо закупівлі російського дизелю

Міністр оборони Британії Вес Стрітінг закликав союзників посилити тиск на Росію.

Британія не підтримує угоду Трампа з Путіним щодо закупівлі російського дизелю
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Велика Британія не підтримує домовленість президента США Дональда Трампа з російським лідером Владіміром Путіним щодо закупівлі мільйонів тонн дизельного пального. 

Про це заявив британський міністр оборони Вес Стрітінг в ефірі BBC Radio 4.

За словами Стрітінга, угода з’явилася на тлі підготовки Трампа до листопадових виборів і тиску на політиків у різних країнах через зростання вартості життя. Водночас британський міністр вважає, що США та їхні союзники мають зосередитися на посиленні тиску на Росію, щоб наблизити завершення війни та гарантувати свободу України.

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Домовленість щодо дизельного пального спрямована на зниження цін на пальне у США, які зросли після загострення конфлікту за участю США, Ізраїлю та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що така угода може забезпечити Москву коштами для закупівлі нової військової техніки та продовження війни. Він також відкинув заклик Трампа щодо зміни президента України, наголосивши, що українці самі мають обирати свого лідера.

Стрітінг висловив підтримку Зеленському, заявивши, що Україні «пощастило мати на чолі своїх воєнних зусиль людину такого рівня, такої сміливості та доброчесності». Він також наголосив, що відповідальність за війну "цілком та виключно лежить на Путіні та його імперіалістичних амбіціях".

Міністр визнав, що між Вашингтоном і Києвом виникали публічні розбіжності, та зазначив, що Велика Британія намагається зблизити позиції союзників.

Водночас Стрітінг підкреслив важливість американської допомоги Україні, зокрема постачання зброї, розвідувальної підтримки та дипломатичних ініціатив.

Тіньовий канцлер від Консервативної партії Ендрю Гріффіт також розкритикував угоду щодо дизельного пального, заявивши, що вона "надсилає цілком хибні сигнали". Він наголосив, що прагнення до миру має супроводжуватися належним фінансуванням оборони та підготовкою до можливих загроз.

Стрітінг додав, що Британія повинна планувати оборонні витрати з урахуванням ризику нападу Росії на НАТО до 2030 року.

  • Раніше, 9 жовтня, Трамп заявив, що домовився з російським лідером Владіміром Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки. Видання AXIOS повідомило, що Трамп вирішив укласти цю угоду після того, як Зеленський відмовився на вимогу Вашингтона в односторонньому порядку припинити удари по російських НПЗ. 
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